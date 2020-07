Giulio Berruti in diretta conferma l’amore per Maria Elena Boschi (Foto) (Di lunedì 6 luglio 2020) Giulio Berruti ha ufficializzato la storia d’amore con Maria Elena Boschi, impossibile negare dopo le tante Foto della coppia e dopo la domanda di Anna Falchi a C’è tempo per… Il ben 35enne questa volta non ha potuto negare, non ha potuto glissare l’argomento e ha così confermato che è innamorato e che le Foto le hanno viste tutti. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono molto riservati, soprattutto per quanto riguarda gli affari di cuore ma alla domanda di questa mattina di Anna Falchi è arrivata la tanto attesa risposta. La passione è al centro della vita dell’attore che mentre racconta tutto a C’è tempo per… riceve la domanda: “Tu stai vivendo tutto questo ora?”. Attimi di attesa, poi Berruti ha sottolineato che è una persona molto riservata e che la vita privata va custodita e ... Leggi su ultimenotizieflash

