Giulio Berruti confessa: "Sono innamorato di Maria Elena Boschi" (VIDEO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Rullino i tamburi, Giulio Berruti vuota il sacco! A C'è tempo per... in onda su Rai l'attore 35enne, da qualche giorno all'attenzione delle cronache rosa per il vociferare di una relazione in corso con Maria Elena Boschi dopo le foto pubblicate sul settimanale Chi, ha deciso di non nascondersi più e dichiarare apertamente che sì, la storia è in corso.La trappola tesa da Anna Falchi all'ospite in collegamento non poteva non funzionare. Si parla di passione come motore della vita, la domanda è stata inevitabile: "In questo momento stai vivendo tutto questo?". Berruti, inizialmente spaesato e braccato, ha scelto la via della sincerità con una premessa: Sono una persona molto riservata, penso che la vita privata di una persona vada preservata e custodita gelosamente. Io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me in questo caso, ma ... Leggi su blogo

see_lallero : Giulio Berruti confessa: 'Sono innamorato di Maria Elena Boschi' (VIDEO) - ModaCorriere : Giulio Berruti in tv: «Sono innamorato di Maria Elena Boschi. Siamo una coppia bellissima» - Simo252525 : RT @GiusCandela: C'è tempo per accontentare tutti. Falchi (compagna di Ruggeri, Forza Italia) e Convertini (già lo scorso anno associato ai… - VinaLovesmoldy : RT @mayidornaan: Giulio Berruti ?? #GiulioBerruti - VinaLovesmoldy : RT @mayidornaan: Good Morning to Giulio Berruti and Giulio Berruti Only #GiulioBerruti -