Giulia Quattrociocche, ex tronista di Uomini e Donne, è incinta: “Tutto molto strano” (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche, è incinta. A sganciare la bomba è stato Amedeo Venza. La ragazza aveva conosciuto Daniele durante la sua permanenza nel talk show di Maria De Filippi e lo aveva anche scelto. Dopo poco tempo, però, la loro storia si è interrotta e la protagonista ha subito trovato un nuovo amore. L’intesa con questa persona è stata così forte al punto da decidere anche di far nascere una nuova vita. Questo, però, ha insospettito parecchio i fan. La bomba su Giulia Quattrociocche incinta In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha sganciato una bomba senza precedenti. Giulia Quattrociocche è incinta del suo nuovo compagno. Solo pochissimi mesi fa, la ragazza aveva annunciato la fine della relazione con Daniele Schiavon. I due sono stati insieme pochissimo tempo. Dopo la fine ... Leggi su kontrokultura

Novella_2000 : Giulia Quattrociocche è incinta? L’indiscrezione fa il giro del web - xCaaarlaa : Ho appena letto che Giulia Quattrociocche è incinta. Qualcuno può smentirmi questa notizia? - AriannaCosi220 : Giulia Quattrociocche convive con un uomo ed è incinta! A Febbraio si è lasciata con Daniele e mo chi è questo?… - zazoomblog : Giulia Quattrociocche incinta: l’indiscrezione sulla ex tronista di Uomini e Donne - #Giulia #Quattrociocche… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, l’ex #Tronista #GiuliaQuattrociocche in dolce attesa? L’indiscrezione choc -