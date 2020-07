Giudice Sportivo, 15 squalificati per la 31ª giornata di Serie A (Di lunedì 6 luglio 2020) È stato reso noto il comunicato del Giudice Sportivo al termine della 30ª giornata di campionato. Saranno ben 15 gli squalificati, due turni a Soriano Il Giudice Sportivo ha diramato la lista degli squalificati al termine della 30ª giornata di Serie A. In totale sono 15 i calciatori che salteranno il 31° turno, più Soriano che non ci sarà neanche in quello successivo. Il centrocampista del Bologna è stato infatti fermato per due turni per aver rivolto, contro l’Inter, una espressione irriguardosa al direttore di gara. GLI squalificati – Andrea Carboni (Cagliari), Alessandro Bastoni (Inter), Thiago Cionek (SPAL), Danilo D’Ambrosio (Inter), Diego Demme (Napoli), Kalidou Koulibaly (Napoli), José Luis ... Leggi su calcionews24

