Giudice Sportivo, 10 squalificati per la 31ª giornata: mini-stangata a Soriano del Bologna (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono arrivate puntuali le decisioni del Giudice Sportivo dopo le partite della 30esima giornata di Serie A. Già ufficiali le squalifiche di De Ligt, Dybala, Izzo, Djuricic e Tachtsidis (hanno giocato nella giornata di sabato), ora sono ufficiali anche le squalifiche per chi è sceso in campo nella giornata di ieri. Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 30ª giornata, disputatesi nella giornata di ieri. mini stangata... Leggi su 90min

