Giovanni Morricone, chi è il figlio di Ennio Morricone? Età, carriera, vita privata (Di lunedì 6 luglio 2020) Conosciamo meglio Giovanni Morricone, figlio del compianto, grandissimo compositore, Ennio Morricone. Età, carriera e vita privata Giovanni Morricone (Fonte foto: web)Giovanni Morricone, è uno dei quattro figli del famosissimo, Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91 anni. Anche lui lavora nel mondo del cinema, ma come sceneggiatore e regista. Giovanni Morricone età e città natale Giovanni Morricone, è nato a Roma nel 1966. Oggi quindi, ha 54 anni. Giovanni Morricone moglie Giovanni è un uomo molto riservato e non è mai capitato sotto i riflettori del gossip. Della sua vita privata infatti, si sa ben poco, non è noto il suo stato attuale. Qualora fosse sposato, non si conosce di fatto, il nome dell’eventuale moglie. Giovanni Morricone figlio Giovanni ed Ennio Morricone (Fonte foto: ... Leggi su chenews

