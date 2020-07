Giovanna e Sammy, Duro sfogo di Giulio Raselli Contro la Coppia di Uomini e Donne! (Di lunedì 6 luglio 2020) Nonostante siano passate poche settimane dalla scelta fatta ad Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan sembrano essere già in piena crisi. I due non hanno confermato la rottura ma gli indizi sono tanti. Adesso Contro la Coppia si è sfogato anche l’ex tronista Giulio Raselli. Ecco i dettagli. Nonostante sia avvenuta in un periodo particolare la scelta di Giovanna Abate e Sammy Hassan ad Uomini e Donne aveva colpito ed appassionato tutti i telespettatori, adesso invece la Coppia sembrerebbe in crisi anche se non c’è la conferma da parte dei diretti interessati. Su questa rottura però si è espresso anche l’ex tronista Giulio Raselli. Il ragazzo in una serie di video postati sul suo profilo instagram, dopo aver augurato ad entrambi di ritrovare la serenità si è lasciato andare ad un lungo sfogo, lanciando delle ... Leggi su gossipnews.tv

