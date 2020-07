Giovanna Abate criptica su Instagram: “L’importante è che lui è tornato…” (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Giovanna Abate continua ad essere molto criptica su Instagram in merito al suo rapporto con Sammy Hassan. I due sembrano non stare più insieme, eppure, non sono mai pervenute dichiarazioni ufficiali ed esplicite, anzi. Sui social stanno cominciando a comparire una serie di post molto strani che sembrano quasi fare delle allusioni ad un ipotetico ritorno di fiamma. L’ultimo segnale è pervenuto proprio dall’account dell’ex tronista di Uomini e Donne. Le strane frasi di Giovanna Abate su Instagram Questa mattina, Giovanna Abate ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha pronunciato delle frasi parecchio ambigue. Nello specifico, si è inquadrata in prima persona mentre si trovava all’interno di una splendida piscina. In questi giorni si sta godendo delle giornate di relax in compagnia delle sue amiche. Ad ogni modo, ad un certo punto, ... Leggi su kontrokultura

Giovanna Abate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giovanna Abate