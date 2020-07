Georgina Rodriguez sensuale al mare: “Ecco gli occhi per l’amore della mia vita” (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Georgina Rodriguez ha regalato ai propri seguaci uno scatto straordinario, condiviso su Instagram, che la ritrae in tutta la sua sensualità. La compagna di Cristiano Ronaldo ha divulgato un’immagine a bordo di uno yacht con meravigliosa vista mare, con allegata la seguente descrizione: “Questi sono gli occhietti che offro all’amore della mia vita“. Dedica a CR7 e relax, ecco le gioie di Georgina. https://www.instagram.com/p/CCN45evqgXj/?utm source=ig web copy link&fbclid=IwAR1OoQqadXyei2bZ4AcQw0OZSMliJoLO5GWFMrUtt39Io12WWQIn bKC9eQ Leggi su sportface

RegalinoV : Georgina Rodriguez è una sirenetta su Instagram - Palvinismo1 : Eccole: Georgina Rodirguez Irina Shayk Oriana Sabatini Michela Persico Antonella Cavalieri Agustina Gandolfo Elen… - sportli26181512 : Georgina fa impazzire i follower in costume: relax al mare e shopping per lady Ronaldo FOTO: Georgina Rodriguez fa… - zazoomblog : Georgina Rodriguez in bikini: il commento di Cristiano Ronaldo - #Georgina #Rodriguez #bikini: - Palvinismo1 : Già scelte le partecipanti Barbara Palvin Madison Beer Alexis Ren Ester Exposito Sara Sampaio Scarlett Johansson… -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez, lady Ronaldo in barca mostra il lato B – FOTO Yeslife Georgina Rodriguez è una sirenetta su Instagram

Georgina Rodriguez non ha alcuna intenzione di essere considerata come “la fidanzata di…” e su Instagram si da da fare per conquistare un ruolo da protagonista e accendere i desideri dei suoi fan. La ...

Georgina Rodriguez in bikini: il commento di Cristiano Ronaldo

Una delle ultime foto pubblicate da Georgina Rodriguez su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan. La bella ragazza mora si mostra in tutta la sua bellezza e sensualità, mentre il suo Cristia ...

Georgina Rodriguez non ha alcuna intenzione di essere considerata come “la fidanzata di…” e su Instagram si da da fare per conquistare un ruolo da protagonista e accendere i desideri dei suoi fan. La ...Una delle ultime foto pubblicate da Georgina Rodriguez su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan. La bella ragazza mora si mostra in tutta la sua bellezza e sensualità, mentre il suo Cristia ...