Gangs of London: trama, cast, trailer e streaming della nuova serie tv Sky (Di lunedì 6 luglio 2020) Gangs of London: trama, cast, trailer e streaming della nuova serie tv Sky Questa sera, lunedì 6 luglio 2020, su Sky Atlantic arriva Gangs of London, serie televisiva britannica prodotta da Pulse Films, Sister Pictures e creata da Gareth Evans. Si tratta di un’epopea criminale che racconta le vicende e contese tra bande rivali e altre organizzazioni criminali nella odierna Londra. Già trasmessa nel Regno Unito e negli Stati Uniti lo scorso aprile, Gangs of London, che si presenta come un prodotto davvero avvincente che terrà i fan del genere incollati allo schermo, si compone di nove episodi di circa un’ora ciascuno. Eccezion fatta per il primo episodio, che ha una durata di un’ora e mezzo. Ma vediamo qui di seguito cosa c’è da sapere su Gangs of London: la trama, il cast, il trailer e come vedere la serie Sky in diretta tv o in ... Leggi su tpi

