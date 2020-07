Gangs of London: su Sky Atlantic arriva la nuova ‘epopea criminale’ inglese. Debutto in contemporanea su TV8 (Di lunedì 6 luglio 2020) Gangs of London Sangue, potere e violenza. Si intitola Gangs of London la nuova ‘epopea criminale’ – creata da Gareth Evans e Matt Flannery – che questa sera, alle 21.15, debutterà su Sky Atlantic. Il primo episodio, con una strategia inedita per la pay tv, sarà in onda anche in chiaro in prima serata stasera su TV8. La serie, ambientata nella capitale britannica, proverà ad appassionare il pubblico italiano con un ‘racconto malavitoso’, che mischierà azione, thriller e crime. I cruenti scontri tra i diversi gruppi criminali di potere che gestiscono le diverse zone della città saranno infatti il fulcro della trama. Tutto ha inizio con l’assassinio di Finn Wallace, il patriarca della famiglia più potente e temuta di Londra. Un uomo ricchissimo – alla guida di un ... Leggi su davidemaggio

dituttounpop : Oggi è il giorno di #GangsofLondon su @SkyItalia e @NOWTV_It (e @TV8it ) Tarantino - Gomorra - Padrino sono le par… - spigoli_ : Raga ho appena iniziato a guardare Gangs of London e dico solo Joe Cole amami col tuo nome - Outcastlive : Inizia stasera su @SkyItalia Atlantic #GangsOfLondon, bellissima serie TV curata dal Gareth Evans di The Raid. Ce n… - NerdPool_IT : Gangs of London: sinossi dell’episodio intitolato ”Episode 8” - PaoloSutera : Questa sera su @SkyItalia parte #GangsOfLondon, una serie che unisce crime, gangster e scene d'azione e che dimostr… -