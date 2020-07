Gangs of London, la trama della nuova serie tv in onda su Sky Atlantic (Di lunedì 6 luglio 2020) Gangs of London, la trama della nuova serie tv in onda su Sky Atlantic Arriva una nuova serie televisiva dal made in UK: Gangs of London è stato definita la versione inglese di Gomorra, una serie televisiva che cavalca la scia dell’epopea criminale e porta la firma di Sky Atlantic. Questa volta, l’epicentro della vicenda malavitosa è Londra. Gangs of London debutta lunedì 6 luglio 2020 in prima serata su Sky Atlantic, ma il primo episodio sarà trasmesso in chiaro anche su TV8 e su YouTube. La serie televisiva è composta da nove episodi e nel cast vede volti già ben noti al piccolo schermo come Joe Cole (Peaky Blinders), Michelle Fairley (Game of Thrones), Valene Kane (Tredici), Sope Dirisu (Black Mirror) e Pippa Bennett-Warner (MotherFatherSon), così come Colm Meaney che interpreta Finn Wallace. Vediamo di seguito nel ... Leggi su tpi

