Gangs of London, la serie tv che si ispira a Gomorra: trama e dove vederla (Di lunedì 6 luglio 2020) Da questa sera, Sky Atlantic trasmetterà in esclusiva Gangs of London, la nuova serie tv con protagonista Joe Cole di Peaky Blinders Alle 21:15 di questa sera, Sky Atlantic trasmetterà in esclusiva il primo episodio di Gangs of London, la nuova serie tv britannica che promette di dare spettacolo. Nel Regno Unito, al momento della … L'articolo Gangs of London, la serie tv che si ispira a Gomorra: trama e dove vederla proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

spigoli_ : Raga ho appena iniziato a guardare Gangs of London e dico solo Joe Cole amami col tuo nome - Outcastlive : Inizia stasera su @SkyItalia Atlantic #GangsOfLondon, bellissima serie TV curata dal Gareth Evans di The Raid. Ce n… - NerdPool_IT : Gangs of London: sinossi dell’episodio intitolato ”Episode 8” - PaoloSutera : Questa sera su @SkyItalia parte #GangsOfLondon, una serie che unisce crime, gangster e scene d'azione e che dimostr… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Gangs of London: la trama, i personaggi, tutto quello che dovete sapere sulla nuova serie Sky Original… -