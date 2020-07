Gangs of London: guardiamo e commentiamo il primo episodio della serie su Twitch (Di lunedì 6 luglio 2020) Lunedì 6 luglio la serie Gangs of London debutta finalmente su SKY e NOW TV, noi di Movieplayer.it commenteremo il primo episodio insieme a voi, in live su Twitch. Gangs of London arriva finalmente in Italia e siamo pronti a scoprirla insieme a voi! In diretta sul canale Twitch di Movieplayer.it, alle 21:00 di lunedì 6 luglio, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti e Emanuele Gregori guarderanno e commenteranno il primo episodio della serie tv che ha fatto impazzire il pubblico inglese. Dove guardare Gangs of London Sarà naturalmente SKY a trasmettere anche in Italia la serie tv creata da Gareth Evans e Matt Flannery: Gangs of London andrà in onda da stasera su Sky e in streaming su NOW TV alle 21:15. E non solo: eccezionalmente il primo episodio sarà ... Leggi su movieplayer

