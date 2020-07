Gallipoli: operazione antimafia dei carabinieri, nove arresti Reati per droga ed estorsioni, fra le accuse a vario titolo (Di lunedì 6 luglio 2020) Alcuni degli arrestati sono ritenuti membri della sacra corona unita. operazione dei carabinieri in queste ore, contestati a vario titolo Reati per droga ed estorsioni. L'articolo Gallipoli: operazione antimafia dei carabinieri, nove arresti <span class="subtitle">Reati per droga ed estorsioni, fra le accuse a vario titolo</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

