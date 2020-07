Gad Lerner ritira fuori il fascistometro contro Giorgia Meloni. Ma le risposte sono già state date (Di lunedì 6 luglio 2020) Puntuale come un orologio svizzero arriva l’attacco di Gad Lerner a Giorgia Meloni sul fascismo. Dalla prima pagina del Fatto quotidiano Lerner invoca da parte della leader di Fratelli d’Italia un netto ripudio del Ventennio, ad imitazione di quanto fece Gianfranco Fini. Il contesto temporale dell’esame che Lerner fa suscita qualche dubbio: avviene all’indomani della manifestazione del centrodestra a piazza del Popolo e mentre nella maggioranza M5S-Pd stanno emergendo contraddizioni insanabili. Sul governo Conte incombe inoltre il risultato delle ormai vicinissime elezioni regionali. E’ il momento giusto per tirare fuori lo spauracchio del fascismo. Il bau bau sempre utile per demonizzare l’avversario magari quando è in crescita nei consensi e quando la sua credibilità è in ascesa. Per Lerner FdI è destra ... Leggi su secoloditalia

Doppia presentazione libraria, con la testimonianza del partigiano Gustavo Ottolenghi, sabato 18 luglio alle ore 18,30 alla San Remigio di Villadeati, dove Gad Lerner e Alba Parietti presenteranno le ...

Lasciare l’università a 22 anni per fare l’edicolante? Con tutto rispetto per gli edicolanti, credo che non sia la prospettiva migliore, almeno per chi studia ed è giovane. Il Partito democratico da q ...

