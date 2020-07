Furto per Ribery, come i ladri hanno ridotto la casa – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Furto in casa di Franck Ribery dopo essersi fatto male alla caviglia durante la gara con il Parma. Per il francese serata da dimenticare Serata amarissima per Franck Ribery, il campione francese giunto quest’anno alla Fiorentina dal Bayern Monaco. La sua squadra è finalmente tornata alla vittoria. Il successo mancava da prima che il campionato si fermasse a causa del Covid e l’ultima vittoria risaliva allo scorso febbraio in occasione della sfida con la Sampdoria. Ma la gara di ieri per lui non è stata delle più felici. Dopo essersi fatto male alla caviglia durante in seguito a un intervento di Kurtic dopo venti minuti dalla ripresa, Ribery è uscito anzitempo dal campo, infortunato. Solo qualche settimana fa Franck Ribery era tornato in campo, contro il Brescia il 22 giugno. Era stato a lungo infortunato sempre a causa di ... Leggi su bloglive

