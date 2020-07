Furto in casa di Frank Ribery, ecco come è stato ridotto l'appartamento (Di lunedì 6 luglio 2020) Furto in casa del calciatore francese della Fiorentina Frank Ribery: nella casa di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, sono entrati dei ladri che hanno messo a soqquadro l'appartamento. "come dobbiamo sentirci oggi dopo quanto è accaduto? Non vado dietro ai milioni, grazie a Dio non mi manca niente e ancora posso correre dietro a un pallone, la mia passione. Ma passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto e noi prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere", ha scritto il calciatore sui social, che con un video ha mostrato a tutti gli utenti in che condizioni fosse ridotta la dimora. Ladri d'appartamento a Milano presi grazie a questo video Nonevideo Furto gioielli Palazzo Ducale Venezia ladri NoneIrlanda, ladri rubano un bancomat con una ruspa None Leggi su panorama

MediasetTgcom24 : Furto in casa del calciatore Frank Ribery a Firenze #ribery - Corriere : Ribery vittima di un furto in casa minaccia di lasciare Firenze: «Sotto sotto choc» - DiMarzio : #Commisso chiama #Ribery dopo il furto in casa: 'Firenze e la #Fiorentina al tuo fianco per ritrovare la tranquilli… - gamonapoli : Come odio quelli che sotto il tweet del furto a casa di Ribery insinuano che sono napoletani, ma odio di più i napo… - Notiziedi_it : Furto a casa del poliziotto morto. La moglie: “Ci hanno portato via anche i ricordi” -