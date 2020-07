Furto in casa di Franck Ribéry. Il calciatore: “Mia famiglia prima di tutto, prenderò le decisioni necessarie per il nostro benessere” (Di lunedì 6 luglio 2020) Dei ladri si sono intrufolati in casa di Franck Ribéry, centrocampista francese della Fiorentina, mentre il giocatore era a Parma per la trasferta di Serie A. Lo rende noto lo stesso calciatore su Instagram con dei video della casa di Bagno a Ripoli, vicino a Firenze, messa a soqquadro. Ha poi aggiunto un messaggio: “Al ritorno da questa vittoria contro il Parma – scrive – sono tornato a casa. Ecco quello che ho trovato… Mia moglie ha perso qualche borsa, qualche gioiello ma, grazie a Dio, non è questo l’essenziale. Quello che mi sconvolge è avere questa sensazione di essere nudo, di avere le braghe calate e questo non lo accetto. Grazie a Dio mia moglie e i miei figli erano al sicuro a Monaco, ma come avere fiducia al giorno d’oggi? Come posso/possiamo sentirci bene dopo questo? Non corro dietro ai milioni, grazie a Dio non mi ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Furto in casa del calciatore Frank Ribery a Firenze #ribery - Corriere : Ribery vittima di un furto in casa minaccia di lasciare Firenze: «Sotto sotto choc» - DiMarzio : #Commisso chiama #Ribery dopo il furto in casa: 'Firenze e la #Fiorentina al tuo fianco per ritrovare la tranquilli… - Rada00563645 : RT @fattoquotidiano: Furto in casa di Franck Ribéry. Il calciatore: “Mia famiglia prima di tutto, prenderò le decisioni necessarie per il n… - fattoquotidiano : Furto in casa di Franck Ribéry. Il calciatore: “Mia famiglia prima di tutto, prenderò le decisioni necessarie per i… -