Freud's Bones: al via la campagna Kickstarter dell'ispirato progetto italiano dedicato al padre della psicoanalisi (Di lunedì 6 luglio 2020) Come annunciato pochi giorni fa, oggi, 6 luglio, parte la la campagna Kickstarter dedicata a Freud's Bones, l'ispirato punta e clicca tutto italiano dedicato al padre della psicoanalisi Sigmund Freud.La campagna durerà fino al prossimo 6 agosto e, da ora, è disponibile una demo che vi permetterà di scoprire l'interessante gioco di Fortuna Imperatore, nota anche come Axel Fox.Freud's Bones ci farà vestire i panni del celebre psicoanalista nel tentativo di analizzare, osservare e giudicare una lunga serie di pazienti, ognuno con un quadro clinico diverso dall'altro.

Sul fatto che Sigmund Freud fosse una delle figure più interessanti del Novecento non c’erano dubbi, ma il settore videoludico non ci si è mai concentrato. Ora però è iniziata la campagna Kickstarter ...

