Francia, svelati i ministri del nuovo governo: via Castaner, all’Interno arriva Darmanin. Le conferme: Le Drian (Esteri) e Le Maire (Economia) (Di lunedì 6 luglio 2020) Il principale cambiamento è al ministero dell’Interno: saluta Christophe Castaner, al suo posto Gerald Darmanin, 37 anni, finora ministro del Bilancio, proveniente dal partito conservatore Les Republicains. È stata svelata la lista del nuovo governo francese a guida Jean Castex. Alla Giustizia va uno dei più celebri avvocati di Francia, Eric Dupond-Moretti. Mentre Elisabeth Borne passa al ministero del Lavoro e viene sostituita a quello dell’Ecologia da Barbara Pompili. Alla Cultura, Roselyne Bachelot sostituisce Franck Riester. Restano al loro posto invece Jean-Yves Le Drian al ministero degli Esteri e Bruno Le Maire all’Economia. Confermati anche Florence Parly (Difesa), Olivier Veran (Salute) e Jean-Michel Blanquer (Pubblica Istruzione). L'articolo Francia, svelati i ministri del nuovo governo: via Castaner, all’Interno arriva Darmanin. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il Fatto Quotidiano

Jean Castex, il premier nominato dal presidente francese Emmanuel Macron, ha reso nota venerdì sera la sua squadra di Governo: nel Consiglio dei ministri ci saranno nomi nuovi ma anche diverse riconfe ...