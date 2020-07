FOTO | VIDEO | Dal 16 luglio a Veroli il Festival della filosofia, tra gli ospiti Galimberti e Bonino (Di lunedì 6 luglio 2020) Emiliano Pretto 06/07/2020 Cultura, Lazio e.pretto@agenziadire.com Sette serate, sette lezioni e incontri incentrati sui temi della filosofia, della cultura e della politica Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Tg3web : Indignazione in rete per la foto in divisa da SS di un consigliere comunale di Nimis, piccolo comune del Friuli Ven… - DiMarzio : #Juventus, le prime immagini di #Arthur a Torino. VIDEO - chedisagio : Considero @BeppeSala un bravo sindaco che ha sbagliato, e troppo, durante l'emergenza covid. Dal video iniziale a… - Alberto35274557 : È stata definita una foto casta... Beh, decisamente gli effetti che fa Piedina sono sempre tutto fuorché casti....… - treatpwithkiwi : RT @LouisTrealfake: L’???? ???????? — a thread. Questo thread cercherà di contenere le prove, le teorie e le “coperture” della M*dest. Cerc… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO VIDEO Addio a Ennio Morricone, morto in ospedale dopo una caduta FOTO VIDEO L'Unione Sarda.it Anello ferroviario a Palermo, le foto di via Ruggero Settimo chiusa al traffico

18:25Anello ferroviario a Palermo, le foto di via Ruggero Settimo chiusa al traffico ... 17:14Un grosso albero cade e quasi schiaccia due passanti ?? VIDEO 17:13Nuova tragedia a Vittoria, giovane ...

Scontro auto-moto lungo la Villa d’Almè-Dalmine: 4 feriti

Quattro feriti nell’incidente e un ragazzo travolto dal jersey volato via in seguito all’arrivo dell’elisoccorso. È il bilancio dello scontro tra una moto e un’auto avvenuto domenica 5 luglio lungo la ...

18:25Anello ferroviario a Palermo, le foto di via Ruggero Settimo chiusa al traffico ... 17:14Un grosso albero cade e quasi schiaccia due passanti ?? VIDEO 17:13Nuova tragedia a Vittoria, giovane ...Quattro feriti nell’incidente e un ragazzo travolto dal jersey volato via in seguito all’arrivo dell’elisoccorso. È il bilancio dello scontro tra una moto e un’auto avvenuto domenica 5 luglio lungo la ...