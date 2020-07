FOTO | Hunziker e Rovazzi all’Aquafan (Di lunedì 6 luglio 2020) Redazione 06/07/2020 Costume e Società redazioneweb@agenziadire.com Un pomeriggio tra amici e famiglia per la conduttrice televisiva in vacanza in Riviera romagnola Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

infoitcultura : Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi all'Aquafan. Incontro con Vasco Rossi. FOTO - zazoomblog : Michelle Hunziker all’Aquafan con la famiglia e Rovazzi ma Sara Daniele ha paura (Foto) - #Michelle #Hunziker #all… - Trentin0 : Fotogalleria - Michelle Hunziker e Rovazzi all'Aquafan di Riccione (foto Ansa). - infoitcultura : Michelle Hunziker torna indietro di trent’anni: la foto lascia senza parole - infoitcultura : Michelle Hunziker sfida con Aurora, costume pazzesco, che lato B – FOTO -