Formula 1, Lewis Hamilton mette le cose in chiaro: “mai preteso che gli altri piloti si inginocchiassero” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il gesto dei piloti di Formula 1 prima del GP d’Austria ha lasciato il segno, la maggior parte dei protagonisti del circus ha scelto di inginocchiarsi durante l’inno, esprimendo la propria contrarietà al razzismo. Peter Fox/Getty ImagesUn comportamento che molti hanno inteso come conseguenza della pressione esercitata da Lewis Hamilton, tra gli esponenti più attivi del movimento ‘Black lives matter‘. Una tesi smentita dal campione del mondo, intervenuto per fare chiarezza: “non ho mai chiesto o preteso che qualcuno si inginocchiasse. Non ne ho mai nemmeno parlato. Sono stati la F1 e Grand Prix Drivers’ Association a farlo. Io ho solo descritto uno scenario in base al quale il silenzio equivale a essere complici“.L'articolo Formula 1, Lewis Hamilton mette le cose in chiaro: “mai preteso che gli altri piloti si ... Leggi su sportfair

Nicol70287692 : Norris al primo podio in carriera in formula uno si per la Penalità di Lewis ma è comunque una grande risultato per… - Eurosport_IT : Lewis Hamilton e Valtteri Bottas saranno confermati anche nel 2021, George Russell promosso nel 2022: sfuma la chan… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #F1 Hamilton: 'La penalità? Incidente di gara, ma la accetto'. Bottas: 'Che pressione da Lewis' - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #F1 Hamilton: 'La penalità? Incidente di gara, ma la accetto'. Bottas: 'Che pressione da Lewis' - RassegnaZampa : #F1 Hamilton: 'La penalità? Incidente di gara, ma la accetto'. Bottas: 'Che pressione da Lewis' -