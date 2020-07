Formula 1, la Renault pronta a ufficializzare il ritorno di Alonso: lo spagnolo è il prescelto da Abiteboul (Di lunedì 6 luglio 2020) La Renault ha scelto Fernando Alonso per sostituire Daniel Ricciardo, che nel 2021 si trasferirà alla McLaren. Mark Thompson/Getty ImagesL’indiscrezione è circolata nel paddock del Red Bull Ring in questi giorni e pare che Cyril Abiteboul l’abbia confermata ai veterani del proprio box, rivelandogli che torneranno a lavorare con un pilota che conoscono bene. Una voce che attende solo di essere ufficializzata nella giornata di mercoledì, quando dovrebbe essere diramato dal team di Enstone il comunicato ufficiale che sancirà il ritorno nel paddock di Alonso. Mark Thompson/Getty ImagesIl driver di Oviedo dunque si legherà nuovamente alla scuderia con cui ha guidato dal 2003 al 2006 e nel biennio 2008-2009, ottenendo due titoli mondiali nel 2005 e nel 2006. Lo spagnolo andrebbe ad affiancare Esteban Ocon, il cui contratto scadrà ... Leggi su sportfair

