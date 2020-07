Formula 1, Hamilton: “Non ho mai preteso che qualcuno si inginocchiasse” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Non ho mai chiesto o preteso che qualcuno si inginocchiasse. Non ne ho mai nemmeno parlato. Sono stati la F1 e Grand Prix Drivers’ Association a farlo“. Questa la risposta del pilota Lewis Hamilton a chi gli chiedeva un commento al gesto dei sei che non si erano inginocchiati sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, in segno di solidarietà al movimento antirazzista “Black lives matter”. “Io ho solo descritto uno scenario in base al quale il silenzio equivale a essere complici” ha aggiunto il campione del mondo della Mercedes, primo pilota di colore nella storia della Formula 1. Dichiarazioni che hanno fatto pensare anche ad una risposta al tabloid brittanico Daily Mail, che aveva scritto come durante la riunione della GPDA di venerdì sera, “privatamente, un certo numero di piloti sono stati infastiditi ... Leggi su sportface

rafvitolo : RT @Raffaella017: Io vorrei sapere in cosa si sente discriminato uno che guadagna circa 50 mln di dollari, che pratica uno sport d'élite e… - FormulaPassion : #F1 #AustrianGP | La polemica del ginocchio - formula1gp : Incidente Hamilton Albon - Giusta la penalità? - Formula 1 GP Austria 2020 - VIDEO - infoitsport : Formula 1, Hamilton e la penalità al GP d’Austria: “L’accetto, ma con Albon incidente di gara” - zazoomblog : Formula 1 la Mercedes verso la conferma di Hamilton e Bottas per il 2021: c’è l’ammissione di Kallenius - #Formula… -