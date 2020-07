Fontana: “La maggioranza esploderà. Berlusconi non faccia la stampella” (Di lunedì 6 luglio 2020) L’eurodeputato della Lega ammette che anche nel centro-destra non c’è un fronte compatto. “Ci sono sensibilità diverse. Noi siamo identitari e antiglobalisti per eccellenza”, dichiara Fontana. Lorenzo Fontana vede un futuro pieno di spaccature all’interno della scena politica italiana. L’eurodeputato della Lega ha rilasciato una lunga intervista per l’edizione odierna del Corriere della Sera. Nel … L'articolo Fontana: “La maggioranza esploderà. Berlusconi non faccia la stampella” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

