Fonseca su Zaniolo: «Ritorno importante, ma stiamo attenti» – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato di Nicolò Zaniolo nella conferenza stampa post partita di Napoli-Roma: le sue parole Paulo Fonseca ha parlato di Nicolò Zaniolo nella conferenza stampa post partita di Napoli-Roma. Queste le sue parole sul classe 1999. «È stato un momento positivo, è stato tanto tempo fuori e non è ancora nelle migliori condizioni per giocare tanti minuti. Era però importante per lui tornare contro una grande squadra. Titolare con il Parma? Vediamo come risponde in settimana, dobbiamo essere attenti a questo suo momento. Non dimentichiamo che è stato molto tempo fuori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Zaniolo Fonseca: "Zaniolo titolare con il Parma? Vediamo.." Corriere dello Sport.it Roma, Fonseca: “Sono fiducioso, torneremo al successo”

TORINO – (ANSA) – “Ero molto arrabbiato dopo l’Udinese, oggi non sono contento della sconfitta ma sono fiducioso per l’atteggiamento della squadra. Se giochiamo così siamo vicini a tornare a vincere.

Calcio: Fonseca, sono fiducioso, torneremo al successo

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Ero molto arrabbiato dopo l'Udinese, oggi non sono contento della sconfitta ma sono fiducioso per l'atteggiamento della squadra. Se giochiamo così siamo vicini a tornare a vin ...

TORINO – (ANSA) – “Ero molto arrabbiato dopo l’Udinese, oggi non sono contento della sconfitta ma sono fiducioso per l’atteggiamento della squadra. Se giochiamo così siamo vicini a tornare a vincere.(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Ero molto arrabbiato dopo l'Udinese, oggi non sono contento della sconfitta ma sono fiducioso per l'atteggiamento della squadra. Se giochiamo così siamo vicini a tornare a vin ...