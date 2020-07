Fonderie Pisano, domani ultima tappa del processo: oggi ancora fumo (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – domani alle ore 10 presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno ci sarà l’ultima udienza per il processo per i reati ambientali contro le Fonderie Pisano. Sarà il turno del Pubblico Ministero che potrà replicare alla difesa mentre tra qualche giorno dovrebbe uscire la sentenza che il “comitato Salute e Vita” si augura possa essere di condanna di primo grado. oggi come denunciano ancora una volta i componenti dell’associazione che si battono per la chiusura dell’industria di Fratte è stato l’ennesima giornata di inferno. A dimostrazione delle loro accuse, il comitato ha diffuso un video girato oggi, che si apre con le dichiarazioni del presidente della Regione, Vincenzo De Luca che lo scorso 15 maggio aveva parlato di sensazioni relative a possibile chiusura delle ... Leggi su anteprima24

giancalsp : @alfonsodiana89 @johnnybambin @PCirinoPomicino Fonderie Pisano -

Ultime Notizie dalla rete : Fonderie Pisano Fonderie Pisano, domani ultima tappa del processo: oggi ancora fumo anteprima24.it Il popolo di Terra dei fuochi punta alle Regionali

Hanno sfilato sfilare per le strade di Napoli e provincia. Stop Biocidio, Terra dei fuochi, Friday for the future sono alcuni dei nomi con cui si sono fatti conoscere nei territori dove si vivono dram ...

Fonderie Pisano. Il Ministro Costa dialoga con il comitato Salute e Vita

L’incontro si è concretizzato con l’intermediazione del facilitatore del Movimento 5Stelle Luca Di Giuseppe ...

Hanno sfilato sfilare per le strade di Napoli e provincia. Stop Biocidio, Terra dei fuochi, Friday for the future sono alcuni dei nomi con cui si sono fatti conoscere nei territori dove si vivono dram ...L’incontro si è concretizzato con l’intermediazione del facilitatore del Movimento 5Stelle Luca Di Giuseppe ...