Flotte - Viasat sale a bordo di Alphabet Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) Il servizio di gestione delle Flotte Viasat sale a bordo di Alphabet Italia. I veicoli dalla società di noleggio a lungo termine del gruppo BMW avranno disposizione i dispositivi telematici, lattività di centrale operativa e la nuova piattaforma web Viasat Digital Connect della società con sedi a Roma e a Venaria Reale (Torino): si tratta di un unico ecosistema integrato che permette di dialogare con i singoli mezzi in tempo reale e di intervenire subito in caso di anomalie o guasti, incidenti o pericolo. Queste funzioni affiancano le tradizionali attività di ritrovamento e recupero dei veicoli in caso di furto, grazie alla localizzazione satellitare in tutta Europa, e la gestione dei sinistri mediante lelaborazione di una perizia telematica.La partnership. Laccordo tra le due società nasce con lidea di supportare Alphabet nella predisposizione di ... Leggi su quattroruote

Viasat, gruppo europeo specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e servizi telematici e IOT (Internet of Things) per l’assicurazione, la gestione della flotta auto e le ...

I grandi fondi di private equity puntano sulla tecnologia italiana. Non c’è soltanto Telepass a far muovere i grandi fondi d’investimento internazionali, ma anche un dossier all’apparenza più piccolo, ...

