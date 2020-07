Fiorentina Women’s, la capitana Alia Guagni saluta: futuro all’estero (Di lunedì 6 luglio 2020) La capitana della Fiorentina Women’s Alia Guagni lascia Firenze. La bandiera viola era corteggiata da diversi club stranieri, in particolare i due spagnoli di Madrid. Dopo aver rifiutato l’importante offerta del Real Madrid la scorsa estate, quest’anno Guagni sembra diretta all’Atletico, dove ritroverà come compagna di squadra la Fiorentina Elena Linari. Dopo 22 anni in maglia viola, Alia Guagni ha deciso che è arrivo il momento di fare un’esperienza all’estero. “Ringrazio i tifosi fiorentini” ha dichiarato una commossa Guagni, “Ho vinto uno scudetto qua e penso sia uno dei momenti più belli della mia vita, non solo calcistica. È stato incredibile e adesso sento il bisogno di rimettermi in gioco e fare un passo in avanti come calciatrice e come persona“. “Da parte di Rocco Commisso, da me e ... Leggi su sportface

FirenzePost : Fiorentina Women’s: Alia Guagni all’Atletico Madrid. Contratto triennale - sportface2016 : #Fiorentina Women's, la capitana Alia #Guagni lascia Firenze: nuova esperienza all'estero per lei… - Casti_F : Ora, senza spulciare più di tanto, noto tristemente che nel caso della mia Fiorentina Women's sia in atto quella ch… - 3Bartolini : RT @ClaudioMasini7: In un'ora ci becchiamo l'addio sicuro di Alia #Guagni alla #Fiorentina Women's e lo sfogo minaccioso di #Ribery dopo il… - Ric_Nes : RT @ClaudioMasini7: In un'ora ci becchiamo l'addio sicuro di Alia #Guagni alla #Fiorentina Women's e lo sfogo minaccioso di #Ribery dopo il… -

