Fiorentina Women’s: Alia Guagni all’Atletico Madrid. Contratto triennale (Di lunedì 6 luglio 2020) Lascia la Fiorentina donne, la capitana Alia Guagni. Destinazione Madrid. Sponda Atletico. La Guagni ha fatto la rivelazione ai microfoni della Tgr Rai-Toscana, annunciando la scelta di lasciare la Fiorentina Women's football e di firmare un Contratto triennale con il club spagnolo Leggi su firenzepost

FirenzePost : Fiorentina Women’s: Alia Guagni all’Atletico Madrid. Contratto triennale - sportface2016 : #Fiorentina Women's, la capitana Alia #Guagni lascia Firenze: nuova esperienza all'estero per lei… - Casti_F : Ora, senza spulciare più di tanto, noto tristemente che nel caso della mia Fiorentina Women's sia in atto quella ch… - 3Bartolini : RT @ClaudioMasini7: In un'ora ci becchiamo l'addio sicuro di Alia #Guagni alla #Fiorentina Women's e lo sfogo minaccioso di #Ribery dopo il… - Ric_Nes : RT @ClaudioMasini7: In un'ora ci becchiamo l'addio sicuro di Alia #Guagni alla #Fiorentina Women's e lo sfogo minaccioso di #Ribery dopo il… -

