Fiorentina: Ribery minaccia di andarsene dopo il furto. Commisso: «Gli siamo vicini» (Di lunedì 6 luglio 2020) minacciare di lasciare Firenze e la Fiorentina, Franck Ribery, dopo il furto subìto nella sua casa di Bagno a Ripoli. Così è intervenuto direttamente, dall'America, Rocco Commisso: «Sono molto dispiaciuto e colpito da quanto è successo questa notte a Franck Ribery. Tutti noi siamo vicini a Franck e alla sua famiglia» Leggi su firenzepost

Emergono nuovi dettagli sull’anticipazione che ha dato in mattinata Fiorentina.it. Ecco anche quale dovrebbe essere il bottino portato via Come anticipato questa mattina da Fiorentina.it (LEGGI QUI) F ...Furto nella villa dell’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery. L’incursione nella casa che il fuoriclasse francese ha affittato sulla collina di Sant’Andrea a Morgiano, distante qualche chilometro ...