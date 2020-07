Fiorentina: Pezzella squalificato per una giornata (Di lunedì 6 luglio 2020) German Pezzella, già diffidato eppoi ammonito nella partita contro il Parma, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Salterà la partita di mercoledì 8 luglio contro il Cagliari Leggi su firenzepost

pisto_gol : Pessima giornata arbitrale, spiccano i due rigori concessi da Abisso in Parma-Fiorentina: al 31’, è involontario il… - FirenzePost : Fiorentina: Pezzella squalificato per una giornata - MBrugnolotti : RT @pisto_gol: Pessima giornata arbitrale, spiccano i due rigori concessi da Abisso in Parma-Fiorentina: al 31’, è involontario il mani di… - ParmaLiveTweet : Con la Fiorentina prestazione non eccelsa dei crociati: i media salvano Sepe, Pezzella e Kucka… - CagliariNews24 : ?Arriva lo stop del Giudice Sportivo per #Carboni e #Pezzella: salteranno #FiorentinaCagliari ? #Nandez entra in di… -