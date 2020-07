Fiorentina, la paura di Ribery dopo il furto e il pensiero all’addio: “come posso sentirmi al sicuro qui?” (Di lunedì 6 luglio 2020) Ore di grande angoscia per Frank Ribery. Il calciatore della Fiorentina, rientrato dalla trasferta di Parma, ha trovato la sua casa completamente sottosopra, svaligiata dai ladri che hanno portato via un ingente bottino. Ribery è apparso molto scosso dall’accaduto, al punto da meditare l’addio a Firenze, come spiegato in una storia Instagram: “al ritorno dalla vittoria contro il Parma, sono rientrato a casa mia. La mia casa in Italia, Paese nel quale ho deciso di proseguire la mia carriera dopo tanti anni a Monaco. Ecco quello che ho trovato… Dunque, mia moglie ha perso qualche borsetta, qualche gioiello, ma grazie al Cielo niente di essenziale. Quello che mi scuote è l’impressione di essere nudo, di avere i pantaloni abbassati, e questo, non lo accetto! Mia moglie e i miei figli sono al sicuro a Monaco, ma come faccio ad essere sereno ... Leggi su sportfair

