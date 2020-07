Fiorentina-Cagliari (8 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 6 luglio 2020) Al Franchi sfida tra due squadre che probabilmente non hanno più niente da chiedere al campionato e giocano con la prospettiva di capire qualità e difetti in vista della prossima stagione. La Fiorentina ha messo definitivamente a posto la classifica battendo 2-1 il Parma, il Cagliari non è riuscito a interrompere la striscia dell’Atalanta dicendo … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

