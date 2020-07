Finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico: ok per nove comuni sanniti (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArpaise, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, Pietraroja, San Lupo, San Nazzaro, Sassinoro, S. Croce del Sannio, S. Arcangelo Trimonte, sono questi i 9 comuni che usufruiranno del nuovo Finanziamento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. L’obiettivo – dichiara la senatrice del Movimento 5 stelle, Danila De Lucia – è quello di rendere più ‘sostenibili’ i 1940 piccoli comuni italiani che contano meno di 1000 abitanti. Avranno un contributo a fondo perduto pari a 19.329,89 euro per la realizzazione di opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, interventi per la mobilità sostenibile. Con oltre 37 milioni di euro per il 2020, i piccoli comuni italiani ... Leggi su anteprima24

reportrai3 : Indagini su Luca Parnasi e stadio della Roma, pm chiedono processo per finanziamento illecito del tesoriere della L… - nadia96966280 : @guado77 @Rickycrosta @Raineye Dopo aver aggirato il finanziamento monetario del debito, aver sforato i parametri d… - PMurroccu : RT @Teresat14547770: Meloni. “Conte Avrebbero voluto che ci sedessimo anche noi intorno alla mangiatoia del decreto rilancio: 11 milioni di… - cettinanicotina : RT @silvionicolini: +++Quindi oggi parte il #Btpfutura con rendimenti crescenti nel tempo. Dovrebbe spiegare però il PdC @GiuseppeConteIT o… - EURACTIVItalia : Continuano i dubbi sull'eventuale inclusione del gas naturale nel #JustTransitionFund. I Verdi mettono in guardia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Finanziamento del Regione, Rossi: “Il finanziamento del GAL Valli Marecchia e Conca. Una scommessa vinta” ChiamamiCittà Riciclaggio, 28 arresti a Roma: anche un dirigente del Mise. “Distraevano finanziamenti pubblici”

A questo punto il dirigente del Dicastero avrebbe caldeggiato le istanze e aiutato a far ottenere il denaro. I carabinieri hanno dato esecuzione a due ordinanze di… Leggi ...

Coronavirus, ultime notizie. Salvini (Lega): Usa, superati i 130mila morti. Covid diffuso da Cina per colonizzare economie

“Sono fiducioso che molto presto potrà essere revocato l'avviso di viaggio per la Lombardia”, lo ha annunciato il ministro degli esteri austriaco Alexander Schallenberg, in visita a Bolzano. “Anche in ...

A questo punto il dirigente del Dicastero avrebbe caldeggiato le istanze e aiutato a far ottenere il denaro. I carabinieri hanno dato esecuzione a due ordinanze di… Leggi ...“Sono fiducioso che molto presto potrà essere revocato l'avviso di viaggio per la Lombardia”, lo ha annunciato il ministro degli esteri austriaco Alexander Schallenberg, in visita a Bolzano. “Anche in ...