Fienga: "Pallotta è innamorato della Roma! La verità sul futuro di Dzeko e Zaniolo" (Di lunedì 6 luglio 2020) Giudo Fienga, CEO della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita persa dai giallorossi al San Paolo contro il Napoli toccando vari argomenti: dal calciomercato alla questione stadio. Ecco le sue parole: In città è esplosa la contestazione dei tifosi verso la società. Cosa si sente di dire ai supporters giallorossi? AS Roma v SSC Napoli - Serie A "Rispettiamo molto i tifosi. Noi lavoriamo per loro e comprendiamo anche il loro stato d'animo. Ora però più che individuare i... Leggi su 90min

OdeonZ__ : Fienga: 'I big? Vedremo a fine stagione. Stadio, mancano gli ultimi step' - infoitsport : Napoli-Roma, FIENGA: 'Cessione dei big? Vogliamo avere stabilità nella rosa. Pallotta non è disamorato' - MANCINI:… - OdeonZ__ : Fienga: 'I big? Vedremo a fine stagione. Stadio, mancano gli ultimi step' - robbie0809 : @PagineRomaniste Fienga ma vatenaf... te e Pallotta maiale! - siamo_la_Roma : ??? Nonostante il momento di transizione, in attesa di un passaggio di proprietà ??? Il CEO #Fienga detta le linee gu… -