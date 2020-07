Ferrari, Camilleri: “Leclerc spettacolare in Austria, peccato per Vettel” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Charles ha dato spettacolo ieri in Austria, sia nella capacità di approfittare delle opportunità che gli si sono presentate nel finale sia, soprattutto, nel difendersi quando era attaccato da vetture più veloci in termini di velocità pura“. Louis Camilleri, CEO della Ferrari, elogia Charles Leclerc nel day-after del Gran Premio d’Austria dove il monegasco, grazie a una spettacolare rimonta, è riuscito a centrare il secondo posto. “Leclerc ha confermato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, il suo talento e la sua determinazione nel difendere i colori della Scuderia – ha aggiunto Camilleri -. peccato per Sebastian che non si è potuto esprimere al meglio perché non era soddisfatto del bilancio della sua vettura: ora stiamo analizzando i dati per capirne le ragioni. Sappiamo che c’è molto ... Leggi su sportface

L'amministratore delegato della Ferrari commenta i risultati del primo GP di F1 del 2020 lodando Leclerc, ma spronando anche il team a lavorare sodo per migliorare la SF1000 e farla diventare una vett ...

Inizio del Mondiale in salita per il Cavallino Rampante Al Red Bull Ring, con Leclerc 2° eVettel 10° entrambi alla guida di una vettura quasi impossibile. Il Gran Premio d'Austria conferma il pessimis ...

