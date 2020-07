Fase 3: Meloni, 'governo irresponsabile, sordo con opposizione' (2) (Di lunedì 6 luglio 2020) (Adnkronos) - Dunque Meloni mostra il dl rilancio, "sono 266 articoli, oltre 800 pagine... secondo lei questo è semplificazione?", chiede polemica. Poi un ultimo affondo: il dl rilancio, l'accusa, "non è stato fatto per fare arrivare i soldi a chi non ne ha bisogno, ma per infilarci tutto il resto, le consulenze per Patuanelli, le consulenze per il Mef, le nuove fondazioni per far giocare qualche ministro, le assunzioni facili per Di Maio che evidentemente ha ancora qualche compagno di scuola che non è riuscito a piazzare, le regolarizzazioni per i migranti, perché se la Cig non arriva non frega a nessuno mentre delle regolarizzazioni...". Leggi su liberoquotidiano

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Ho detto svariate volte al premier Conte che siamo disponibili" a confrontarci "ma continua a non arrivare un invito. L'unica cosa che ho chiesto, cortesemente, è avere una ...

Nel decreto rilancio in fase di conversione in legge e in discussione alla Camera in queste ore è passato anche un emendamento voluto da Fratelli d’Italia per concedere un aumento alle pensioni di inv ...

