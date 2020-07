Farmaci, ambulanze e infermieri: la Camera ha speso 2,5 milioni per il Coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) Due milioni e mezzo di euro. Questa la cifra a bilancio della Camera dei deputati per fronteggiuare l'emergenza Coronavirus. Il dato emerge dal progetto di bilancio per l'anno finanziario 2020 che approderà in aula il prossimo 13 luglio. Due le voci relative alle difese dal Covid-19. Da una parte è stato incrementato di 800mila euro il capitolo "Prodotti farmaceutici e sanitarì" e di 1,7 milioni quello dei "Servizi medico-sanitarì", che comprende i servizi infermieristici come il controllo della temperatura all'ingresso di Montecitorio e le ambulanze per il biocontenimento degli eventuali deputati positiv (da due i mezzi sono scesi a uno). Nella cifra, riporta Adnkonos, presa dal fondo di riserva per le spese impreviste sono inclusi i termoscanner fissi che eviteranno di ricorrere a personale ... Leggi su iltempo

Due milioni e mezzo di euro. Questa la cifra a bilancio della Camera dei deputati per fronteggiuare l’emergenza Coronavirus. Il dato emerge dal progetto di bilancio per l’anno finanziario 2020 che app ...

Due milioni e mezzo di euro. Questa la cifra a bilancio della Camera dei deputati per fronteggiuare l'emergenza Coronavirus. Il dato emerge dal progetto di bilancio per l'anno finanziario 2020 che app ...