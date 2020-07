Famiglia al parco giochi per il compleanno del figlio, mamma precipita dalla giostra della Formula 1 e muore: il marito ha provato ad afferrarla per un piede (Di lunedì 6 luglio 2020) Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in tragedia: una donna di 32 anni è morta dopo essere precipitata dalla giostra della Formula 1 del parco giochi Saint.Paul di Oise, in Francia. La vittima era lì con la Famiglia per festeggiare il compleanno del figlio di due anni quando ad un certo punto, per cause ancora da accertare, è caduta dalla giostra sulla quale si trovava. Alcuni testimoni hanno raccontato che il marito ha tentato invano di salvarla, afferrandola per un piede: quando i soccorsi sono arrivati sul posto per la 32enne non c’era più nulla da fare. Sotto choc i presenti, tra cui anche tanti bambini: “Abbiamo sentito delle urla, poi ho visto la signora cadere e suo marito che cercava di afferrarla per un piede“, ha spiegato una testimone al Courrier Picard, giornale locale francese. “Abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'AQUILA - Con l’allentamento delle misure restrittive messe in campo dal Governo per contrastare il virus, le famiglie italiane ritrovano una loro normalità. La pandemia ha però modificato in modo re ...

Parco archeologico del Colosseo e Municipio I Centro insieme per le famiglie. Sottoscritto il protocollo d'intesa per accogliere centri estivi attraverso il tramite di associazioni e istituti ...

