Faggiano non ci sta: “Il Parma subisce troppi errori arbitrali” (Di lunedì 6 luglio 2020) All’indomani della gara contro la Fiorentina, il Ds del Parma, Daniele Faggiano ha fatto il punto della situazione attraverso il sito ufficiale crociato. “Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati per le ultime sconfitte. Soprattutto se consideriamo il fatto che, tolto il primo tempo di ieri, la squadra ha tenuto testa a tutti e avrebbe meritato sicuramente qualcosa di più. Ma per questo continueremo a lavorare ancora con maggiore forza e convinzione: l’obiettivo stagionale – ovvero la salvezza – è vicino, lo vogliamo raggiungere il prima possibile e continuare a lottare su ogni pallone di ogni partita per cercare di fare risultato ogni volta che scenderemo in campo. La voglia di crescere e di raccogliere più punti possibili è quella che ci spinge ogni giorno a lavorare anche sui nostri errori, e a non ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : Il Parma non ci sta: 'Troppi errori arbitrali nelle ultime partite, vogliamo più attenzione': Il Parma non ci sta:… - Mediagol : #Parma, Faggiano non ci sta: 'Serve rispetto. Errori arbitrali? Dato troppo rilevante, la valutazione di alcuni epi… - sportli26181512 : #Parma, Faggiano non ci sta: 'Più attenzione da parte degli arbitri': Il ds crociato dopo il ko con la Fiorentina:… - sportli26181512 : Parma, Faggiano: 'Qui nessuno ha mollato, la salvezza non è ancora raggiunta': All’indomani della gara contro la Fi… - 0Marcullo02 : @saveriocamba Esatto Gabbia fortuna che sta quell’allocco di Faggiano Ma già iniziano deliri per un eventuale non c… -