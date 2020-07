Facevano ottenere finanziamenti pubblici illegalmente, scoperta associazione a delinquere che truffava lo Stato: 28 arresti, tra loro un dirigente del MISE (Di lunedì 6 luglio 2020) Dalle prime luci dell’alba, in Roma e Provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di 28 persone indagate, a diverso titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio ed al trasferimento fraudolento di valori, di traffico d’influenze in concorso con l’aggravante della qualifica di pubblico ufficiale, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, emissione di fatture per operazioni inesistenti, malversazione a danno dello Stato in concorso, truffa aggravata, millantato credito aggravato in concorso. Il primo provvedimento restrittivo ha colpito 9 indagati, tra i quali un dirigente del MISE ed un commercialista, i quali hanno operato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Facevano ottenere finanziamenti pubblici illegalmente, scoperta associazione a delinquere che truffava lo Stato: 28… - SimonuandaMaria : @luigidimaio Smettetela di elargire soldi x ottenere consensi Si ha bisogno di altro Di vere politiche per la ripre… -

Ultime Notizie dalla rete : Facevano ottenere Facevano ottenere finanziamenti pubblici illegalmente, scoperta associazione a delinquere che truffava lo Stato: 28 arresti, tra loro un dirigente del MISE Il Corriere della Città Le zanzare possono trasmettere il coronavirus? Ecco cosa sappiamo finora

La zanzara, sia tigre (Aedes albopticus) che comune (Culex pipiens) non è in grado di trasmettere Sars-Cov-2, il virus responsabile di Covid-19. Se fino a qualche tempo fa sembrava solo un’ipotesi, pe ...

A Sedrina la Lega ci riprova con una petizione: «Via i profughi»

Ha provato a mandare via i profughi fin da quando alla Casa dei ritiri spirituali della Botta ne erano arrivati i primi trenta, nell’agosto di sei anni fa. Ora che attorno alla gestione dei migranti è ...

La zanzara, sia tigre (Aedes albopticus) che comune (Culex pipiens) non è in grado di trasmettere Sars-Cov-2, il virus responsabile di Covid-19. Se fino a qualche tempo fa sembrava solo un’ipotesi, pe ...Ha provato a mandare via i profughi fin da quando alla Casa dei ritiri spirituali della Botta ne erano arrivati i primi trenta, nell’agosto di sei anni fa. Ora che attorno alla gestione dei migranti è ...