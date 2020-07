F1, Gp Austria: Leclerc c’è, il motore Ferrari no. E Vettel è imbarazzante (Di lunedì 6 luglio 2020) “A pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si prende”, diceva un politico della vecchia Repubblica. Verrebbe da pensarlo anche dopo la gara vista oggi. Una Ferrari che nel 2019, nella prima parte del mondiale, risultava quasi “incolore”, la si è vista poi rinascere improvvisamente – in modo sospetto per gli avversari – grazie ancora oggi all’ignoto escamotage tecnico sul motore. Poi il nuovo rallentamento, nel finale del mondiale, dopo le prime proteste dei rivali. Il pasticcio della FIA e l’accordo con le Ferrari hanno poi sollevato un mare di polemiche durante la pausa invernale/pandemica; e ora il GP d’Austria ci consegna una SF1000 senza velocità di punta: coincidenza? Non è motore? E cosa allora? Parliamoci chiaro lo scorso anno la SF90 fu volutamente progettata con lo scopo di generare il minor drag ... Leggi su ilfattoquotidiano

Eurosport_IT : ??????? In Austria vince Bottas ma CAPOLAVORO di Charles Leclerc: il ferrarsita è secondo! Hamilton penalizzato e fuor… - SkySportF1 : GP Austria: i sorpassi di Leclerc su Norris e Perez fino al podio a Spielberg. VIDEO #SkyMotori #Formula1 #F1TVPro… - SkySportF1 : Leclerc su Twitter: 'Non m'inginocchierò, contano i fatti nella lotta al razzismo' #SkyMotori #Formula1 #F1… - silviabl1975 : RT @GagliardoneS: Ad eccezione di Leclerc e Verstappen, oggi in Austria, i piloti di F1 si sono inginocchiati per dire no al razzismo.. No… - stecos57 : RT @ilfattoblog: F1, Gp Austria: Leclerc c’è, il motore Ferrari no. E Vettel è imbarazzante -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Leclerc HTTP/1.1 Server Too Busy