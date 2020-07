«Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga»: il film di Will Ferrell su Netflix è tutto da ridere (Di lunedì 6 luglio 2020) Nell’anno in cui il concorso viene annullato a causa del coronavirus, i Fire Saga non solo riescono a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest, ma pure a trasformare l’Islanda, la loro terra natia, nel Paese sul quale nessuno avrebbe mai scommesso in partenza. In Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga, disponibile su Netflix, Will Ferrell gioca con gli stereotipi e realizza un film che è tutta un’estremizzazione, tutta una parodia. Se lì per lì può sembrare che il comico statunitense si prenda gioco degli europei, in modo particolare degli islandesi, rappresentandoli come dei vichinghi che credono negli elfi e figliano come conigli, basta aspettare l’arrivo di un gruppo di americani a Edimburgo per capire che nemmeno loro sono immuni da quella satira feroce che il comico mette in scena in una pellicola un po’ troppo lunga nella durata, ma piacevolissima nella formula. https://www.youtube.com/watch?v=7q6Co-nd0lM Leggi su vanityfair

Produzione originale Netflix, Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga è un film che racconta di una coppia di cantanti islandesi all'inseguimento di un sogno artistico.

