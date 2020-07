Estate 2020, dove passeranno le vacanze gli italiani al tempo del Coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) ‘Invito tutti i cittadini a fare le vacanze in Italia. Scopriamo le bellezze che ancora non conosciamo, e torniamo a visitare e a godere di quelle che conosciamo. È il modo migliore per contribuire al rilancio della nostra economia in questa fase di emergenza’ – lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante una delle sue informative alla Camera. Un discorso, come tutti del resto, che non è di certo passato inosservato e che ha scatenato l’ira di tanti italiani in difficoltà economica. I lunghi mesi di lockdown hanno messo in crisi intere famiglie, lavoratori, imprenditori e di certo quello di fare la vacanza estiva è l’ultimo dei pensieri per molti. ‘Come facciamo ad andare in vacanza? Con quali soldi? – domande di questo tipo si sono rincorse in ogni dove. E alcuni ancora aspettano risposta. Ma che la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2020 Estate 2020: proposte da Museo e Biblioteca civica | Notizie dal cuore delle Alpi Alta Rezia News Piazza del Municipio Serate senz’auto

SAN GIUSTINO – Torna la chiusura serale di piazza del Municipio anche per l’estate 2020. Il traffico sarà fermato nei primi giorni della settimana, dal lunedì al mercoledì, e la zona sarà delimitata c ...

’Estate in collina’ per i bambini

Letture animate, sostegno scolastico, attività ricreative e giochi per imparare divertendosi durante le vacanze. Anche quest’anno andrà in scena “Estate in Collina”, il progetto finanziato dal comune ...

