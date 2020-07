Esplode bombola, muore a Palermo il dj Luca Minato di 35 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) È morto Luca Minato, siciliano di 35 anni, conosciutissimo nel mondo delle discoteche e della musica. Il giovane è morto in seguito allo scoppio di una bombola dopo 5 giorni di sofferenze. Un destino crudele quello che ha spezzato la vita di Luca Minato, musicista, deejay e producer. Era originario di Falcone in provincia di Messina. Il 35enne è morto al Centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo, per un arresto cardiaco. Le ustioni che ha riportato in tutto il corpo erano troppo gravi e il suo cuore ha cessato di battere. Luca Minato è rimasto gravemente ferito nell’esplosione di una bombola del gas avvenuta una settimana fa, nella sua casa. Il comune di Falcone, di Milazzo, di Barcellona Pozzo di gotto e dell’intero comprensorio tirrenico messinese, da ieri piangono la prematura scomparsa di Luca. Un giovane definito ... Leggi su direttasicilia

