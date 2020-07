Esordio di Francesco Storace a Il Tempo: entro nel cuore della buona borghesia romana (Di lunedì 6 luglio 2020) Evviva la buona borghesia romana. Che non ha smesso la capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie. Le tasse. La Monnezza. Il traffico. La delinquenza. I clandestini che comandano. Anche la vita dei romani conta. Le buche no, ormai ci siamo abituati al punto che le malediciamo solo quando non le schiviamo. Ha bisogno di tante fotografie questa nostra città che merita amore e rispetto. Il generone ne è l'anima, perché vuol dire fatica e anche la soddisfazione di sfoggiare la collezione che ci fa invaghire. Gli orologi come i soldatini. Dal commerciante all'artigiano al costruttore. Roma va accarezzata, perché è il cuore dell'Italia e sogniamo una classe dirigente che sia capace di mobilitarsi finalmente per restituirle il ruolo che merita, a partire da un potere legislativo che deve approdare in Campidoglio, magari dopo l'epoca degli ... Leggi su iltempo

tempoweb : Esordio di Francesco #Storace a #IlTempo: entro nel cuore della buona borghesia romana - Romanista24 : 92/93...L esordio di Francesco Totti. So segnali Maestro. Maledetto tempo. Rip. - Eljssa_ : RT @D_Editore: Dopo la pausa imposta dal Covid-19, durante la quale ci siamo concentrati sulla nostra saggistica, stiamo per tornare alla n… - D_Editore : Dopo la pausa imposta dal Covid-19, durante la quale ci siamo concentrati sulla nostra saggistica, stiamo per torna… - ORBiPubsULiege : Moreno, P.-Esordio della Storia d'Italia di Francesco Guicciardini -

Ultime Notizie dalla rete : Esordio Francesco Esordio di Francesco Storace a Il Tempo: entro nel cuore della buona borghesia romana Il Tempo Esordio di Francesco Storace a Il Tempo: entro nel cuore della buona borghesia romana

Evviva la buona borghesia romana. Che non ha smesso la capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie. Le tasse. La Monnezza. Il traffico. La delinquenza. I clandestini che comandano. Anche la vita ...

Letteratura, arte, musica, favole: Pillole Festival alle Serre Petitot

La rete creata negli anni da Parma 360 Festival e Antica Farmacia + con il sostegno del Comune di Parma torna ad attivarsi per dare vita ad un evento nelle stupende Serre Petitot del Parco Ducale di P ...

Evviva la buona borghesia romana. Che non ha smesso la capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie. Le tasse. La Monnezza. Il traffico. La delinquenza. I clandestini che comandano. Anche la vita ...La rete creata negli anni da Parma 360 Festival e Antica Farmacia + con il sostegno del Comune di Parma torna ad attivarsi per dare vita ad un evento nelle stupende Serre Petitot del Parco Ducale di P ...