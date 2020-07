Esami avvocato annullati per chi copia e per chi viene copiato (Di lunedì 6 luglio 2020) Plagio elaborati esame avvocatoQuando sussiste il plagio Annullamento delle prove senza ulteriori indaginiPlagio elaborati esame avvocatoTorna suIn materia di Esami di abilitazione alla professione di avvocato, scatta l'annullamento della prova scritta per entrambi i candidati in caso di totale o parziale identità dei loro elaborati. Rilevata la sovrapponibilità sostanziale delle due prove, la commissione non è tenuta a ulteriori indagini dirette ad individuare l'autore della copiatura, a meno che non ci sia modo di individuarlo precisamente. Tra l'altro, per ritenere sussistente un plagio non è neppure necessaria che gli elaborati siano assolutamente uguali. Sono questi i principi affermati dal T.A.R. Campania nella sentenza n. 2151/2020 (sotto allegata) che ha respinto il ricorso promo... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Esami avvocato Esami avvocato: scritti annullati sia per chi copia sia per il plagiato Il Sole 24 ORE Esami avvocato annullati per chi copia e per chi viene copiato

In materia di esami di abilitazione alla professione di avvocato, scatta l'annullamento della prova scritta per entrambi i candidati in caso di totale o parziale identità dei loro elaborati. Rilevata ...

L'ultima carta di Logli per ribaltare una condanna scolpita da tre verdetti

Già presentato il ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e a breve ci sarà pure la richiesta di revisione del processo. L'appello-sfogo dalla cella: "Giudicato in modo non equo, i testi de ...

In materia di esami di abilitazione alla professione di avvocato, scatta l'annullamento della prova scritta per entrambi i candidati in caso di totale o parziale identità dei loro elaborati. Rilevata ...Già presentato il ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e a breve ci sarà pure la richiesta di revisione del processo. L'appello-sfogo dalla cella: "Giudicato in modo non equo, i testi de ...